وزير الري: تعزيز التعاون مع وكالة الفضاء المصرية في إدارة المياه

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات استخدام تقنيات الفضاء لدعم منظومة إدارة الموارد المائية.

وخلال اللقاء، قدّم فريق عمل الوكالة عرضًا حول أبرز التطبيقات والخدمات التي طورتها في مجال إدارة المياه والري، مستعرضًا الإمكانات الفنية واللوجستية المتاحة.

وأشاد الدكتور سويلم بجهود الوكالة، مؤكدًا أهمية التوسع في الاعتماد على صور الأقمار الصناعية لما توفره من تغطية زمانية ومكانية دقيقة، تسهم في المتابعة المستمرة لمنظومة الموارد المائية، وتعويض النقص في العنصر البشري، في إطار توظيف التكنولوجيا الحديثة كأحد ركائز الجيل الثاني من منظومة الري المصرية (2.0).

كما شدد الوزير على أهمية إعداد خرائط دقيقة لاستهلاك المحاصيل للمياه على مستوى الجمهورية، بما يساعد أجهزة الوزارة على تحديد التصرفات المائية بالكميات والتوقيتات المناسبة، وضمان الإدارة المثلى للموارد المائية.

ووجّه الدكتور سويلم بضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة ووكالة الفضاء المصرية لإعداد تطبيقات جديدة تدعم عملية اتخاذ القرار في مجال إدارة المياه، وتُسهم في تحقيق مبادئ الحوكمة وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين بكفاءة وعدالة.

