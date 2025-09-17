كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي والسيدة قرينته يتبادلان أرفع الأوسمة مع ملك وملكة إسبانيا

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، الأوسمة بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، بقصر الاتحادية.

14 قرارًا لمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

السياحة تنفي فقدان قطع أثرية من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء 5 قطع أثرية وتحطم قطعة أخرى من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عارٍ تمامًا من الصحة.

مدبولي يتابع تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة بالإعلانات على الطرق والمحاور

صورة - الرئيس الكازاخي يكرم مفتي الجمهورية ويمنحه وسام الشرف

كرّم الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومنحه وسام الشرف؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة السلام.

الرئيس السيسي وملك إسبانيا: تهجير الفلسطينيين سيكون له تداعيات خطيرة على أوروبا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق، ووقف التصعيد في المنطقة، والسعي للحفاظ على السلام القائم بالمنطقة منذ السبعينيات.

التنمية المحلية: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار ورفع كفاءة المعدات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تتابع استعدادات وتجهيزات المحافظات لمجابهة المخاطر المحتملة في موسم الأمطار والسيول الغزيرة خلال عام 2025/2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طوارئ وحماية المواطنين.

وزير الأوقاف لمصراوي: مسابقة قريبًا للأئمة والعمال.. وتحسين الأوضاع المالية لخطباء المكافأة

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن الأئمة هم جنود هذا الوطن في محراب الكلمة الطيبة، وهم أهل همة وصبر.

