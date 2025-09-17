صورة - الرئيس الكازاخي يكرم مفتي الجمهورية ويمنحه وسام الشرف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرّم الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومنحه وسام الشرف؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة السلام، وذلك على هامش مشاركة فضيلته في «القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية» المنعقدة بالعاصمة الكازاخية أستانا.

من جهته، أعرب مفتي الجمهورية، عن تقديره للرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، على هذا التكريم الرفيع، الذي يعد بالأساس تكريمًا لمصر ومؤسساتها الدينية العريقة، التي تقوم بدور رائد في نشر الاعتدال ودعم قيم التعايش والسلام، مثمنًا جهود فخامته في رعاية مبادرات الحوار بين الأديان وتعزيز قيم التفاهم والتعايش المشترك.

وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية في «القمة الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية»، بجمهورية كازاخستان؛ امتدادًا لجهود مصر ومؤسساتها الدينية في تعزيز الحوار والتواصل بين قادة الأديان حول العالم، ودعم المبادرات الدولية الرامية إلى مواجهة خطاب الكراهية والتطرف، واضطلاعًا بدور دار الإفتاء المصرية في ترسيخ خطاب ديني رشيد يخاطب العالم بلغة الحكمة والاعتدال.

