الرئيس السيسى وقرينته يستقبلان اليوم ملك وملكة إسبانيا

كتب- محمد عبدالناصر:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

اقرأ أيضاً:

تحسن نسبي وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص

ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية.. إجراءات إلزامية لضمان الأمان