الرئيس السيسى وقرينته يستقبلان اليوم ملك وملكة إسبانيا

11:13 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

