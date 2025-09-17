إعلان

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص

10:00 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الأتوبيس الترددي

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بهيئة الطرق والكباري، مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الثانية من المشروع تمتد بطول 41 كم وتشتمل على 21 محطة.

وأضاف المصدر، أن متوسط نسب تنفيذ محطات المرحلة الثانية من المشروع وصل إلى 75%، مشيرًا إلى استمرار العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تنفيذ المشروع في أقرب وقت.

وتوقع المصدر، أن يتم بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام الجاري، قبل أن يتم تشغيله بشكل كامل أمام الركاب مع مطلع العام المقبل.

الأتوبيس الترددي وزارة النقل الأتوبيس الترددي BRT
