إطلاق حملة ''حماية'' للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل مراكز الشباب

كتب- أحمد جمعة:

دشنت وزارتا الصحة والشباب المرحلة الثالثة من حملة "حماية"، والتي تستهدف التوعية والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وعلاجها داخل مراكز الشباب، كما تستهدف الحملة الوقاية من سرطان عنق الرحم من خلال الكشف المبكر والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات من سن 9 إلى 15 عامًا بالمجان، على أن تكون البداية في مراكز الشباب بالقاهرة الكبرى.

وتم الإعلان عن إطلاق الحملة، أمس من داخل مركز شباب الجزيرة، وتحت رعاية مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وبالشراكة مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وروتاري مصر، وسط حضور مكثف من قيادات وزارتي الصحة والشباب والرياضة.

وفي كلمته أكد الدكتور خالد عبد العزيز المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام، أن الحملة تستهدف الوصل للشباب والفئات العمرية الأصغر سنًا داخل مراكز الشباب للتوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية في سن مبكرة من خلال التركيز على أهمية الأكل الصحي وممارسة الرياضة، بالإضافة لتقديم خدمات الفحص والكشف المجاني والتطعيم للفتيات للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام تعتبر مظلة جامعة، وأن سرطان عنق الرحم يمثل أحد أولوياتها، مؤكدا أن أحد أهم المحاور الجوهرية للحملة هو التثقيف الصحي، إذ تم التأكيد على أن نجاح برامج الوقاية لا يتوقف عند التطعيم أو الفحص فقط، بل يعتمد على رفع وعي المجتمع ككل، ولهذا ستعمل الحملة على: تنظيم ندوات توعوية داخل مراكز الشباب التي تتعدى الخمسة آلاف مركز وأيضا الجامعات، والاستعانة بوسائل الإعلام بشقيها لنشر الرسائل الصحية، وإطلاق حملات تستهدف الأمهات لزيادة قبول التطعيم وتشجيع الفتيات على إجرائه.

وسلط الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ومنسق لجنة سرطان عنق الرحم بالمبادرة الرئاسية، الضوء على أن سرطان عنق الرحم يمثل رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين السيدات عالميًا، ويسبب وفاة ما يقارب 300 ألف سيدة سنويًا، معظمهن في الدول النامية التي تفتقر إلى برامج الفحص المبكر واللقاحات الوقائية، مشيرا إلى أن الفيروس الحليمي البشري (HPV) هو المسبب الرئيسي للمرض، وأن توفير اللقاحات للفتيات الصغيرات يمكن أن يحمي ما بين 10 إلى 14% من حالات الإصابة المحتملة مستقبلًا.

وأكد العزب، أن إطلاق المرحلة الثالثة من حملة «حماية» يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة والمجتمع المدني لمواجهة سرطان عنق الرحم، موضحًا أن هذه المرحلة تستهدف بناء شبكة متكاملة من الخدمات تبدأ بالتوعية وتنتهي بالعلاج المبكر.

وقال: «نحن أمام مرض يمكن الوقاية منه بدرجة كبيرة إذا تم الالتزام بالتطعيم والفحص الدوري، ولهذا نعتبر هذه الحملة واحدة من أكثر المبادرات تأثيرًا في صحة المرأة المصرية».

وأشار، إلى أن مشروع وطني متكامل يعكس التزام الدولة بتوفير العدالة الصحية، وهدفنا أن تحصل كل سيدة مصرية على حقها في فحص مجاني ولقاح آمن، بصرف النظر عن مكان إقامتها أو وضعها الاجتماعي.