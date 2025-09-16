إعلان

أسامة الأزهري لمصراوي: لم يخطر ببالي أن أصبح وزيرًا.. وهذه رسالة والدي بعد المنصب

09:22 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

حوار الدكتور أسامة الأزهري لمصراوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن أول رسالة تلقاها بعد تكليفه بالمنصب، الذي تولاه في يوليو 2024.

وقال وزير الأوقاف في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا:"حين صدر قرار التكليف، غمرتني رسائل التهنئة والدعاء من مختلف العلماء والأصدقاء والتلاميذ، بل ومن أبناء مصر من شتى المحافظات".

وتابع الدكتور أسامة الأزهري:"كانت أول رسالة وصلتني من والدي، حفظه الله، إذ قال لي: "تذكر دائمًا أن هذه أمانة ثقيلة، فارفع رأسك بها إلى الله وحده، وأدها على الوجه الذي يرضيه" هذه الكلمات ستظل نبراسًا يهدي خطاي".

وأوضح وزير الأوقاف، أن المسئولية الملقاة على عاتق هذه الوزارة، كبيرة جدا، فهي ليست مجرد مؤسسة إدارية، بل هي قلب نابض للخطاب الديني، وصوت من أصوات مصر الحضارية، وأمينة على الوقف الذي هو مال الله، متابعًا:"أدركت منذ اللحظة الأولى أن البناء هنا يجب أن يقوم على ركيزتين: الارتقاء بالعنصر البشري في مجالي الدعوة وإدارة الوقف، وتطوير أدوات الدعوة بما يناسب عصرنا".

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة الأزهري وزير الأوقاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟