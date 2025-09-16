كتبت -داليا الظنيني :

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن عملية بناء الدولة تتطلب جهودًا مستمرة ولا ترتبط بمرحلة زمنية محددة. وأشار إلى ضرورة استمرار الحكومة في الاستعداد لمواجهة التحديات والظروف الجيوسياسية المتغيرة.

وفي سياق الإصلاح الاقتصادي، أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 60% من حجم الاستثمارات. وذكر أنه تم إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" بهدف وضع رؤية متكاملة للاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات القادمة.

وأكد أن مصر تسير في المسار الصحيح للخروج من برامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى عدم الحاجة لبرنامج جديد.

ولمعالجة العجز التجاري، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين الصادرات المصرية من خلال "سلاسل التغذية" التي تشرف عليها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار مدبولي إلى أن مصر تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي الذي يشكل 60% من إنتاج الكهرباء. وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة.

وأوضح أن توافر الطاقة والغاز الطبيعي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وتطرق مدبولي إلى ملف الدين الخارجي، مؤكداً أن الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 80-81% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، مع هدف نهائي بخفض العجز الكلي إلى 3.5% من 7%. كما تسعى الحكومة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى ما بين 18% و20%.