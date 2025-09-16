إعلان

رئيس الوزراء: الاقتصاد ينمو بنحو 4.3%.. ونجني ثمار الإصلاحات

07:51 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي، مشيرًا إلى تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ بلغ 4.3%، مقارنة بـ 2.4% في العام الماضي.

وأوضح مدبولي، أن هذه النتائج الإيجابية انعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل انخفاض معدلات البطالة، وزيادة الصادرات، وتراجع معدلات التضخم إلى 12%.

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الثلاثاء.

وأكد أن هذه التحسينات هي ثمار للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة والتي تحمل المواطن المصري آثارها.

وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء أبرز الإنجازات في مختلف القطاعات، ومنها:، الإسكان والبنية التحتية: تطور كبير في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وذكر أن القطاع الصحي شهد إجراء عمليات جراحية متقدمة لأكثر من 2.8 مليون مواطن، بالإضافة إلى تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع تحقيق مبادرة "حياة كريمة" تغييرًا جذريًا في شكل الريف المصري، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين حياة المواطن على الرغم من التحديات القائمة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء معدلات البطالة
