مدبولي: نعمل على استكشاف آبار بترول وغاز جديدة

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حقول البترول والغاز الطبيعي هي موارد طبيعية تتناقص بشكل تدريجي مع الاستخدام.

وقال مدبولي في لقاء مع رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، الثلاثاء: أي حقل بترول أو غاز يبقى طبقا للاحتياطي المقرر له، وبالتالي يتناقص كل عام عن العام الماضي.

وأضاف مدبولي: الحل يكمن في حدوث استكشافات جديدة، وهذا هو ما يضمن استمرار واستدامة للموارد، وهذا ما حدث بالفعل، وأتوقع أن نعود إلى سابق عهدنا في هذه المسألة خلال عامين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن حقل ظهر له عمر واحتياطي محدد مثل غيره من الحقول.