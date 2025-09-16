القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيارة المقررة خلال الفترة المقبلة في أسعار المواد البترولية "من الوارد أن تكون الأخيرة".



جاء ذلك في كلمته خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الثلاثاء.



وأضاف أنه عقد جلسة اليوم مع وزير البترول لمراجعة أداء القطاع والأرقام الخاصة به، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح الموضوعة يجري تنفيذها بخطوات واضحة جدًا.



وأوضح مدبولي أن "الزيادة المقررة أيا كانت، التي تعهدنا بأنها لن تتم إلا بعد ستة شهور والمتوقع لها شهر أكتوبر القادم، إذا استمرت المعدلات بالطريقة التي نراها في الأسعار، فمن الوارد أن تكون هي الزيادة الأخيرة فيما يخص الزيادات التي نقدر أن نقول عليها زيادات حقيقية".



وأضاف: "بعد نهاية هذه الزيادة، سيظل هناك دعم لسعر السولار، ونحاول أن نغطيه جزئيًا من أسعار بقية المنتجات، إنها تبقى زيادة شوية عن تكلفتها عشان يعوضوا بعض، لأن السولار مشكلته إنه يدخل ويضرب في التضخم، وداخل في مشتقات وأعمال كثيرة، منها الطرمبة بتاعة الفلاح البسيط بتبقى بالسولار، الونش بالسولار، عربيات النقل بالسولار، وبالتالي زيادات السولار بنبقى عارفين أن ليها تداعيات في التضخم، فإحنا بنبقى متحسبين لهذا الأمر".



وتابع رئيس الوزراء: "ده تقديراتنا في إطار المرحلة الحالية، ونأمل مرة أخرى، وده اللي بقوله، إنه مايحصلش – لا قدر الله – أي مشكلة، لأن مع التوقعات الموجودة وقراءات الأسواق العالمية وتوقعاتها، هناك استقرار في سعر البنزين والغاز خلال الفترة القادمة".



واستطرد: "بأؤكد على هذه النقطة إننا بنأمل في إطار إعادة الهيكلة أن تكون الزيادة القادمة هي الزيادات الأخيرة، وبعد كده هيبقى هناك آلية تسعير تلقائي شغالة لوحدها، يعني وارد إن يحصل نزول، ولو حتى يحصل صعود بتبقى حاجات طفيفة غير محسوسة تبعًا لمعطيات السوق".