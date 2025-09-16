إعلان

هل تحظر الحكومة تيك توك؟ مدبولي يرد

05:01 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عمارة:


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدرس موضوع تطبيقات مثل "تيك توك" في إطار حماية الشباب والأطفال، مشيرًا إلى أهمية وضع إطار منضبط لا يتجاوز حدود السلامة الأخلاقية والاجتماعية، دون المساس بحرية المجتمع أو التسبب في حظر كامل قد يكون له تداعيات سلبية.


جاء ذلك خلال لقاء "مدبولي" مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية.
وفي سياق آخر، قال مدبولي، إن الحكومة حين تقرر زيادة أسعار الغاز يكون ضمن منظومة متكاملة للاقتصاد، مع مراعاة توفير الغاز للصناعة والطاقة، وتقليل فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، مؤكدًا أن التأخيرات السابقة في سداد المستحقات للشركاء نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاستثمارات، ما استدعى إجراءات لضبط الموارد واستمرار الإنتاج.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعمل على تعزيز موارد هيئة البترول لضمان توفير الغاز بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية مصلحة المواطنين.

