"مدبولي": تطوير الإعلام هدفه ألا نترك المواطن عرضة للشائعات ومحاولات التشكيك

04:44 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التواصل بين أجهزة الحكومة ووسائل الإعلام، مشددًا على الوزراء المعنيين ضرورة عرض ما يتم في القطاعات الخاصة بهم.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية، تحدث عن وضع خارطة طريق واضحة جدًا لتطوير الإعلام في خلال 3 أشهر، مر منهم نحو شهر".

وتابع رئيس الوزراء: "أحد الروافد المهمة جدًا في وضع تصور للإعلام المصري، بدءًا من المسؤول عن الأشخاص المسؤولين عنه، وكيف يمكن التواصل وعرض كل الأفكار والرأي والرأي الآخر بصورة واضحة جدًا، بما يؤدي إلى زيادة وعي المواطن المصري".

وواصل: "كل اللي يمهنا المواطن المصري ميبقاش عرضة للخطر من المنصات اللي طول النهار تتكلم عن إشاعات ومحاولة للتشكيك في كل شيء، وبالتالي يبقى عنده كل المعلومات اللي تمكنه من خلال هذا الأمر".

الدكتور مصطفى مدبولي تطوير الإعلام الشائعات
