38 عملا فنيا.. قصور الثقافة تفتتح معرض "تجربة شخصية" بقنا

كتب- محمد شاكر:

شهد قصر ثقافة قنا، انطلاق معرض "تجربة شخصية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن الفعاليات المصاحبة للمرحلة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

افتتح المعرض محمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، بحضور نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية أنا مصري للتنمية، بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، د. مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجيهان رمزي، مديرة قصر ثقافة قنا، إلى جانب نخبة من الفنانين التشكيليين والإعلاميين.

وبحسب بيان، يقام المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويضم 38 عملا إبداعيا لتسعة من الفنانين، تنوعت بين منحوتات ولوحات فنية عكست تجارب ورؤى متعددة مستلهمة من التراث والحياة اليومية.

وعبر الفنانون المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة، وأوضح الفنان محمد فتحي، أنه شارك بأربع لوحات، الأولى بعنوان "رؤية مصرية" جسد فيها المرأة المصرية بأسلوب واقعي باستخدام الحبر الشيني، وتحمل الثانية اسم "مصر الحضارة" وهي منظر طبيعي مستلهم من الحضارة المصرية القديمة بأسلوب تجريدي بالرصاص وأقلام الخشب، وتحمل اللوحة الثالثة عنوان "رؤية شعبية" وتحمل رموزا من التراث الشعبي بخامة الخشب، أما الأخيرة تعبر عن قيمة المعرفة والعلم من خلال تشكيل من الكتب والسلالم بالرصاص وألوان الخشب، وتأتي بعنوان "الارتقاء".

وقالت د. منال أبو الحسن، مدرس التربية الفنية بجامعة الأزهر: أشارك بست لوحات فنية عن الحياة الشعبية البسيطة بأسلوب واقعي، باستخدام قماش "الكانفس" والألوان الزيتية بما يعكس جمال البيئة المصرية.

وشارك د. طه عبده، مدرس مساعد بكلية التربية النوعية، جامعة جنوب الوادي، بثلاث لوحات، الأولى تاريخية تنتمي إلى المدرسة السريالية، ومنفذة بالألوان الزيتية وتسرد قصة الملكة شجر الدر منذ اعتلائها عرش مصر حتى وفاتها، أما اللوحتان الأخريان جسدتا تجربة وجدانية لمرحلة من عدم الاستقرار النفسي، انعكست في الألوان وضربات الفرشاة بأسلوب تجريدي معاصر.

