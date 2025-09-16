السكك الحديدية: إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف تشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح والعكس، وذلك مع انتهاء الموسم الصيفي، وفقًا للخطة التشغيلية الموسمية المعتمدة.

وجاءت مواعيد آخر تشغيل للقطارات على النحو التالي:

قطار نوم (772/773) القاهرة – مرسى مطروح: آخر تشغيل من القاهرة يوم 15 سبتمبر 2025، وإيقافه اعتبارًا من 17 سبتمبر.

قطار نوم (774/775) مرسى مطروح – القاهرة: آخر تشغيل من مطروح يوم 16 سبتمبر 2025، وإيقافه اعتبارًا من 18 سبتمبر.

قطار مكيف (772/773) القاهرة – مرسى مطروح: آخر تشغيل من القاهرة يوم 18 سبتمبر 2025، وإيقافه اعتبارًا من 21 سبتمبر.

قطار مكيف (774/775) مرسى مطروح – القاهرة: آخر تشغيل من مطروح يوم 19 سبتمبر 2025.

القطارات (1933/1934 – 939/940) درجة ثالثة مكيفة (القاهرة – مرسى مطروح): آخر تشغيل لها من القاهرة يوم 27 سبتمبر 2025، على أن يتم إيقافها اعتبارًا من 28 سبتمبر.

قطار (942/943) درجة ثالثة مكيفة (مرسى مطروح – القاهرة): آخر تشغيل من مطروح يوم 27 سبتمبر 2025.

قطار (1935/1936) درجة ثالثة مكيفة (مرسى مطروح – القاهرة): آخر تشغيل من مطروح يوم 28 سبتمبر 2025، وإيقافه اعتبارًا من 29 سبتمبر.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مع الالتزام بتشغيل القطارات وفقًا لحجم الطلب الموسمي، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير هذا المرفق الحيوي.