إعلان

السكك الحديدية: إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح

01:35 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف تشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح والعكس، وذلك مع انتهاء الموسم الصيفي، وفقًا للخطة التشغيلية الموسمية المعتمدة.

وجاءت مواعيد آخر تشغيل للقطارات على النحو التالي:

قطار نوم (772/773) القاهرة – مرسى مطروح: آخر تشغيل من القاهرة يوم 15 سبتمبر 2025، وإيقافه اعتبارًا من 17 سبتمبر.

قطار نوم (774/775) مرسى مطروح – القاهرة: آخر تشغيل من مطروح يوم 16 سبتمبر 2025، وإيقافه اعتبارًا من 18 سبتمبر.

قطار مكيف (772/773) القاهرة – مرسى مطروح: آخر تشغيل من القاهرة يوم 18 سبتمبر 2025، وإيقافه اعتبارًا من 21 سبتمبر.

قطار مكيف (774/775) مرسى مطروح – القاهرة: آخر تشغيل من مطروح يوم 19 سبتمبر 2025.

القطارات (1933/1934 – 939/940) درجة ثالثة مكيفة (القاهرة – مرسى مطروح): آخر تشغيل لها من القاهرة يوم 27 سبتمبر 2025، على أن يتم إيقافها اعتبارًا من 28 سبتمبر.

قطار (942/943) درجة ثالثة مكيفة (مرسى مطروح – القاهرة): آخر تشغيل من مطروح يوم 27 سبتمبر 2025.

قطار (1935/1936) درجة ثالثة مكيفة (مرسى مطروح – القاهرة): آخر تشغيل من مطروح يوم 28 سبتمبر 2025، وإيقافه اعتبارًا من 29 سبتمبر.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مع الالتزام بتشغيل القطارات وفقًا لحجم الطلب الموسمي، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير هذا المرفق الحيوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية لسكك حديد القطارات الصيفية الائتلاف الحاكم الألماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر