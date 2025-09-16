"النقل العام" تشارك في نقل السائحين داخل منطقة الأهرامات - تفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بهيئة النقل العام بالقاهرة، تفاصيل الشركة المسؤولة عن تطوير منطقة الأهرامات بالهيئة من أجل المشاركة في نقل الركاب داخل منطقة الأهرامات.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إنه جرى تواصل بين الشركة والهيئة، من أجل تشغيل عدد من الأتوبيسات الكهربائية صديقة البيئة بشكل يومي في منطقة الأهرامات لدعم أتوبيسات نقل السياح.

وأضاف المصدر، أن البداية عبر تشغيل 4 أتوبيسات تابعين للهيئة في المنطقة بشكل تجريبي، وبعد انتهاء الفترة التجريبية سيتم زيادة العدد إلى 15 أتوبيسًا.

وأوضح المصدر، أن التعاقد يستمر لمدة عام قابل للتجديد، وذلك بعقد سنوي مقابل متحصلات مالية للهيئة.

وتابع المصدر، أن الهيئة لا يمكنها التعاقد بنظام الأمر المباشر وهو ما سيتم التعامل معه من خلال طرح مزايدة لتشغيل 15 أتوبيسًا، في حالة الاتفاق على التعاقد، بعد انتهاء التشغيل التجريبي للـ4 أتوبيسات حاليًا.

