محافظ القاهرة: تكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع الغذائية، وضبط الأسواق، وذلك من خلال حملات مشتركة بين مديرية التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، ومفتشي الأغذية، وشرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، بما يضمن حماية الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح محيي إسماعيل، القائم بأعمال مدير مديرية تموين القاهرة، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفذت عدة حملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 1014 مخالفة تموينية متنوعة، شملت:

- البيع بأعلى من السعر الرسمي.

- نقص الوزن.

- عدم صلاحية ميزان.

- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- عدم الاحتفاظ بالسجلات أو وجود ترخيص.

كما تم ضبط 235 شيكارة دقيق بلدي مدعم كانت مخصصة للمخابز البلدية قبل إعادة طرحها في السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر

أشار "إسماعيل"، إلى أن الحملات التي استهدفت الأسواق أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر ودون بيانات، تضمنت:

- 2 طن من اللحوم والدواجن والمصنعات.

- 780 كجم من المكرونة.

- 300 زجاجة زيت.

- 600 كجم من السكر.

- 480 علبة تونة.

- 1500 علبة شاي.

- مضبوطات أخرى

كما شملت المضبوطات:

- 1150 خرطوشة سجائر.

- 2 أسطوانة غاز سعة 25 كجم.

- 70 كرتونة ورق.

- 8 كراتين شاور.

- 10 كراتين جل منظف.

وأكد القائم بأعمال مدير مديرية التموين، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

