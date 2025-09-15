رئيس تنظيم المخلفات لمصراوي: تخفيض رسوم مواقع تجميع قش الأرز

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، تفاصيل تخفيض رسوم إصدار ترخيص مزاولة نشاط تجميع قش الأرز لمواقع التجميع على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عبد الله"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن رسوم تراخيص مزاولة نشاط تجميع قش الأرز لمواقع التجميع موحدة على مستوى المحافظات بقيمة 6200 جنيه قبل التخفيض.

وأشار رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، إلى أن قرار التخفيض نزل بمستوى هذه الرسوم بشكل موحد أيضًا من 6200 جنيه إلى 2000 جنيه فقط.

وأوضح الدكتور ياسر عبد الله، أن هذه الرسوم موحدة ويتم تحصيلها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن هذا التخفيض الكبير يرجع إلى رغبة الوزارة في تشجيع المواطنين والفلاحين على تجميع قش الأرز للاستفادة منه بدلًا من حرقه.

كان مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات، في اجتماعه الثالث بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الصادر رقم 1135 لسنة 2025، وافق على تخفيض رسوم إصدار ترخيص مزاولة نشاط تجميع قش الأرز لمواقع التجميع.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزيرة البيئة، بضرورة تشجيع استمرار قيام المتعهدين بتجميع القش لعدم حرقه.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة الزراعة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتلك المواقع.

