كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، فتح باب التعاقد مع 964 معلمًا مساعدًا لمادة الحاسب الآلي بالأزهر الشريف، وذلك للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفقًا للتوزيع بالمحافظات المعلن على بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح رئيس الجهاز أن الإعلان نُشر رسميًا على موقع بوابة الوظائف الحكومية: هنا، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من 1 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2025.

وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة، والمستندات الواجب توافرها، وكذلك ضوابط وآليات التقديم من خلال البوابة، مؤكدًا أن الجهاز يحرص على إتاحة فرص العمل وفقًا لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص.