نجيب ساويرس: التنويع في الاستثمار هو الاستراتيجية المثلى لتجنب المخاطر

كتب- حسن مرسي:

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن التنويع في الاستثمار هو الاستراتيجية المثلى لتجنب المخاطر الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تقسيم الفوائض المالية بطريقة متوازنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن المستثمر يجب أن يوزع أمواله على أربعة مجالات رئيسية: ربعها في الذهب، وربعها في العقارات، وربعها في السندات المالية، والربع الأخير يُحتفظ به نقدًا لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأشار ساويرس إلى أن هذا النهج يعكس الحكمة في إدارة الأموال، موضحًا أن وضع جميع الفوائض في استثمار واحد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة، حتى لو كانت الأموال محدودة.

وتابع رجل الأعمال أن هذه الاستراتيجية تناسب الجميع، سواء كانوا يملكون مبالغ صغيرة أو كبيرة، لأنها تضمن الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وشدد ساويرس على أهمية العمل الجاد والمثابرة لتحقيق النجاح، موجهًا رسالة إلى الشباب بأن الذكاء وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع العمل الدؤوب لمدة لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، مع التخلي عن اليأس والإيمان بأن النجاح والفشل بيد الله.

وأكد أن هذا المزيج من التخطيط المالي السليم والعمل المتواصل يشكل الطريق الأمثل لبناء مستقبل مزدهر.

وأشار رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إلى أن هذه النصائح مستمدة من خبرته الطويلة في عالم الأعمال، داعيًا الشباب إلى تبني نهج متوازن يجمع بين التخطيط المالي والجهد المستمر.