كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى إسرائيل بالتزامن مع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، تحمل رسائل مباشرة للدول العربية والإسلامية، مفادها أن واشنطن مستمرة في دعمها الكامل لإسرائيل، مهما كانت تداعيات العدوان على دولة عربية مثل قطر.

وأوضح "فهمي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن تصريحات روبيو التي أكد فيها أن "الانتقاد النادر" من ترامب لإسرائيل لن يؤثر على الدعم الأمريكي للدولة العبرية، مشيرا إلى أن حدود الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن كسرها بمجرد تصريحات إعلامية.

ونوه إلى أن الرهان على واشنطن لتقويض السلوك الإسرائيلي العدواني في المنطقة بات غير واقعي، في ظل انحياز أمريكي كامل، وتواطؤ واضح في بعض الملفات، خصوصًا ما يتعلق بقطاع غزة، لافتًا إلى أن الحديث الأمريكي عن تطمينات لقطر لا يعكس نوايا حقيقية بل محاولة لامتصاص الغضب العربي بعد القصف الإسرائيلي للدوحة.