أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الغدر والحماقة

كتب- حسن مرسي:

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط إن رسالة قمة الدوحة التضامن العربي والإسلامي مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمة بفاعليات القمة العربية بالدوحة على أن العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة.

وثمن السفير أحمد أبو الغيط الدور القطري بالشراكة مع مصر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة؛ مدينا الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في غزة.

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الصمت الدولي شجع قادة الاحتلال على ارتكاب أي فعل والإفلات من العقاب.