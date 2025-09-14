وزير النقل يكشف فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الأمريكية

كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، مؤتمرًا صحفيًا بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور عدد من كبريات الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في مجال النقل البحري، وقيادات وزارة النقل، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

في بداية كلمته، رحب الوزير بالسفيرة الأمريكية، ورؤساء الشركات الأمريكية المهتمة بالتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري وخاصة في ظل التعاون المشترك والاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أهمية محطة تحيا مصر التي يقام عليها المؤتمر الصحفي والتي تعتبر من أحدث المحطات في الشرق الأوسط وتديرها شركة TMT وتضم شركة EGMPT المصرية، وCMA الفرنسية، والتي تم إنشاؤها ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير الذي يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس، مشيرًا إلى أن ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ على البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط.

وأضاف: مصر منفتحة على التعاون مع الشركات العالمية ومنها الشركات الأمريكية والتي ندعوها للاستثمار في مجال إدارة وتشغيل إحدى المحطات بميناء الإسكندرية أو الموانىء المصرية الأخرى خاصة في ظل التطوير الشامل التي تشهده تلك الموانئ، كما يمكن التعاون مع الشركات الأمريكية في مجال تطوير الأسطول التجاري المصري خاصة مع الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تكوين شركات في مجال النقل البحري والتعاون مع الشركات الأمريكية في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والتي تلعب دورًا مهمًا في عدم تكدس الحاويات بالموانئ.

ولفت إلى أنه نشاط استثماري مهم أمام الشركات الأمريكية في السوق المصري، كما توجد فرص استثمارية أخرى في مجال إدارة وتشغيل أحد خطوط القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية بالإضافة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ منطقة صناعة عامة أو متخصصة في إحدى المناطق الصناعية الكبرى بمصر وخاصة مع العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

وفاة الكاتب سليمان شفيق

منصة رقمية وكود خاص للمحلات.. إجراءات جديدة لتيسير استخراج التراخيص

مصدر لمصراوي: الدفع بمجازر متنقلة لمواجهة ارتفاع الأسعار وخدمة المناطق النائية

السيسي يبحث مع سكاتك وصنجرو توطين صناعة الطاقة الخضراء في مصر