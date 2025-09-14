نجاح أول عملية بالمنظار الصدري لطفل رضيع بـ"مبرة مصر القديمة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة الأطفال في مستشفى مبرة مصر القديمة (المؤسسة العلاجية)، في إجراء أول عملية نوعية بالمنظار الصدري (Thoracoscopic) لإصلاح ضيق المرئ (Esophageal Atresia Repair) لرضيع يبلغ وزنه 2.5 كجم، وذلك كأول إنجاز يسجل مع افتتاح القسم، مع الحفاظ على أقل قدر من التدخل الجراحي.

وأوضحت الوزارة أن العملية أُجريت بنجاح كامل، وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة وبقدرة كاملة على التغذية.

وأكدت أن نجاح الجراحة جاء نتيجة تكامل وتنسيق بين الفريق الجراحي والتخدير والتمريض ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، مشيرة إلى أن هذا النجاح تحقق بفضل تعاون وجهود كل من شارك من الفريق الطبي بالمستشفى.