كتب-محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواصلة العمل لخفض المديونية الخارجية، والاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، جولة ميدانية في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجارية لتطويرها، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لافتتاح المتحف رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل.

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي مدَّ فترة التقديم والحجز لشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسوؤلين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها حيال المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك الخميس الماضي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من غدًا الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.