حبس وغرامة.. عقوبات جديدة لهدر المياه والتجاوز في استخدامها

حدَّد قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس وأصدره رئيس الجمهورية مؤخرًا، عقوبات جديدة لكل مَن يتجاوز في حق قطرة المياه بإهدارها أو استخدامها في غير المخصص لها، ومَن يتجاوز في استخدامها في غير سبب التعاقد مع المرفق.

وحدد القانون تلك العقوبة بالحبس والغرامة.

ويرصد "مصراوي" تفاصيل العقوبة كالتالي:

نصت المادة "68" من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي على الآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه كل مَن استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقًا للتعريفة المعتمدة.

وأكدت المادة "74" على مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين كل مَن قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي دون ترخيص من الجهاز.

