وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسوؤلين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها حيال المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك الخميس الماضي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، إلى أنه في إطار متابعة الوزارة لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح بمختلف محافظات الجمهورية للحد من البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل لجنة من الوزارة برئاسة د. سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، للمرور على مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لمتابعة أداء مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك.

وأوضحت د. منال عوض، أن اللجنة قامت على مدار يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بفحص العديد من الملفات الخاصة بمنظومة التصالح والمتغيرات وسير العمل بالإدارة الهندسية والأملاك حيث تبين وجود مخالفات جسيمة متمثلة في زيادة البناء المخالف بدون ترخيص وعدم تصدي مسؤولي المركز والمدينة لتلك المخالفات في حينه بإزالتها في المهد، وعدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية، ووجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء، وقيام مسؤولي الإدارة الزراعية بالمدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر في حينه حيال التعديات على الأراضي الزراعية وإخطار الوحدات المحلية بالمخالفات تمهيدًا لإزالتها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة انتقلت مع مسؤولي المركز والمدينة والزراعة للوحدات القروية (القلج ـ سرياقوس ـ عرب العيايدة) لمعاينة المتغيرات المكانية وطلبات التصالح على الطبيعة وتكشف للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني حيالها من مسؤولي الإدارة الزراعية أو الإدارة الهندسية بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن اللجنة قامت أثناء المرور بالوحدة المحلية بالقلج بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار وعدد 2 طن أسمنت وتم إيداعها بمخازن المركز والمدينة، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة نسق مع المسؤولين بالمحافظة على الفور لسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن القليوبية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتبارًا من اليوم وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه اليوم الجمعة ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتى سطح الأرض للمباني المخالفة التي تم رصدها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الوزارة لن تتهاون في التصدي بكل حسم مع مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية في جميع المحافظات وإحالة العاملين المقصرين في أداء مهام عملهم إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.

