مشهد فلكي بالعين المجردة.. اقتران المريخ مع السماك الأعزل اليوم

كتب- محمد نصار:

تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 حدثًا فلكيًا مميزًا، يتمثل في اقتران كوكب المريخ مع نجم السماك الأعزل، حيث يظهران متجاورين بشكل لافت بعد غروب الشمس مباشرة، في مشهد يمكن رصده بالعين المجردة.

الاقتران الفلكي، وفق ما نشرته الجمعية الفلكية بجدة، هو ظاهرة تحدث عندما يظهر جرمان سماويان متقاربان في السماء من منظور الأرض.

وفي هذه الحالة، سيبدو المريخ بلونه النحاسي المائل للأحمر بجوار السماك الأعزل، النجم اللامع ذو الضوء الأبيض المزرق، وهو ألمع نجوم كوكبة العذراء، ورغم أن المريخ سيكون أقل لمعانًا من النجم، فإن لونه المميز يسهل تمييزه بوضوح.

ويمكن الاستمتاع بهذا المشهد من خلال التواجد في مكان مفتوح بعيد عن مصادر التلوث الضوئي، مع توفر رؤية واضحة للأفق الغربي، حيث يبدأ كل من المريخ والسماك الأعزل بالغروب نحو الأفق بحلول الساعة 8:30 مساءً تقريبًا، ما يجعل سرعة الرصد بعد الغروب مباشرة ضرورية.

ويبلغ اللمعان الظاهري للمريخ حوالي (1.6)، بينما يصل لمعان السماك الأعزل إلى (1.0).

كما ستبلغ المسافة الظاهرية بينهما نحو درجتين قوسيتين، مما يجعل الاقتران مشهدًا مثاليًا لمحبي التصوير الفلكي.

ويمثل هذا الحدث فرصة، ليس فقط للاستمتاع بجمال السماء، بل أيضًا لتعزيز الوعي العلمي بظواهر الكون.

ويأتي ضمن سلسلة من الظواهر الفلكية خلال سبتمبر 2025، حيث يشهد يوم 21 سبتمبر تقابل كوكب زحل ليصبح مرئيًا طوال الليل، بينما يقترن القمر مع السماك الأعزل في 23 سبتمبر، ويقترب من المريخ في 24 سبتمبر.

ويعتبر اقتران المريخ مع السماك الأعزل مناسبة تجمع بين روعة المشهد البصري والقيمة العلمية، وتمنح هواة الفلك والجمهور العام فرصة نادرة للتواصل مع جمال السماء.

