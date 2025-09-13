غرفة السياحة تعلن قائمة الكيانات الوهمية في تنظيم رحلات الحج والعمرة



كتب – محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات السياحة بدء نشر أسماء عدد من الكيانات غير المرخصة التي تمارس نشاط تنظيم رحلات الحج والعمرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام ضد هذه الكيانات، وأن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن أسماء أخرى يجري رصدها حاليًا.

وأوضحت الغرفة أن هذا التحرك يأتي في إطار عمل لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية برئاسة وليد خليل، عضو مجلس إدارة الغرفة، وبالتنسيق مع باقي أعضاء المجلس، حيث تمكنت اللجنة من رصد كيانات تعمل بشكل مخالف للقانون ودون أي إشراف من وزارة السياحة والآثار، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق وسلامة المواطنين.

وشددت الغرفة على أن استمرار هذه الكيانات يعرّض المتعاملين معها لفقدان حقوقهم المالية ويهدد سلامة رحلاتهم، موضحة أن عملية الرصد بدأت من خلال متابعة أنشطتها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن محاولاتها التواصل المباشر مع المواطنين.

وأكدت أن جميع المؤشرات أثبتت مخالفة تلك الكيانات للقوانين المنظمة للعمل السياحي، الأمر الذي استدعى تحرك الغرفة العاجل لحماية حقوق الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

وجددت غرفة شركات السياحة تحذيرها من التعامل مع أي جهة غير مرخصة، مؤكدة أن الشركات المعتمدة فقط هي التي تضمن حصول المواطنين على حقوقهم كاملة وتوفر لهم الأمان والضمانات القانونية خلال رحلاتهم، داعية المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات قبل إبرام أي تعاقدات.

