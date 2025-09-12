أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر والظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحاً على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات درجة، مشيرة إلى أنه ستظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية حتى والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

