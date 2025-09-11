كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الرئيس السيسي و"ستارمر" أهمية تسوية الأزمات الإقليمية وتوقيع 8 اتفاقيات بين مصر وتونس

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي و"ستارمر" يؤكدان أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

قرار جمهوري جديد بشأن اتفاقية الخطوط الجوية المنتظمة مع نيوزيلندا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 136 لسنة 2025.

تمويل بقيمة 103.5 مليون يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن التعاون مع ألمانيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا برقم 502 لسنة 2024.

تضمن القرار الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالي تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، مراسم توقيع 8 وثائق في عددٍ من المجالات التي تخدم تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. الحكومة تبحث خطط تحقيق الحياد الكربوني

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، لمناقشة مختلف الجوانب البيئية المرتبطة بالمتحف، وفي مقدمتها تقييم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة التشغيل.

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل

شهد مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي أزمة طبية أثارت جدلًا واسعًا، بعد شكاوى من فقدان مرضى للبصر بشكل كامل عقب خضوعهم لعمليات مياه بيضاء بسيطة خلال أسبوع واحد، وهو ما أثار تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير العمل: تحرير 139 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب خلال يوم واحد.. تفاصيل

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها مديريات العمل بالمحافظات، أمس الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، أسفرت عن تحرير 139 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب في مواقع عمل منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بغرامات تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.

95% نسبة إنجاز أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير- صور

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير والمناطق المؤدية إلى المنطقة الأثرية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للتجهيزات النهائية استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف الذي يُعد أكبر صرح ثقافي وأثري في العالم.

بحضور وزيري العمل والتعليم.. توظيف 28% من خريجي مدرسة السويدي 2025

أعلنت مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية تعاونها مع أحد الشركات المتخصصة في مجال المياه، واتفاقية لتوظيف 28% من خريجي دفعة 2025 فور جاهزيتهم للعمل.

