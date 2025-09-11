كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تُرضي كل أطراف، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تريد الانخراط في حروب أخرى.

وأضاف رشوان، خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز": "التدخل المصري مناسب للجميع ويحظى بثقة، فإيران تريد تحسين علاقاتها مع أمريكا، وكل ذلك يخرج عن الهدف الإسرائيلي الذي هو إشعال المنطقة وإدخال إيران في ساحة الصراع".

واستطرد: "مصر عندما تقول إنه يجب تخفيض حدة الصراع، فإنها لا تكتفِ بشعارات، ولكن لكلامها ترجمة على أرض الواقع، فمن أجل نزع فتيل الأزمة، كانت الوساطة المصرية بين إيران من ناحية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يفسد على نتنياهو في إسرائيل إشعال المنطقة".

وأكد أن جميع الأطراف الدولية تقدر أهمية الخطوة المصرية، قائلا إن "المفاوضات مستمرة مع إيران منذ عام 2016 على برنامجها النووي، كما أن طهران معزولة عن النظام الدولي منذ نحو 46 عاما".

وأشار رشوان إلى أن أهداف إسرائيل تتجاوز إيران لتشمل إضعاف أي قوة إقليمية ذات قدرات اقتصادية وعسكرية، مؤكدًا أن الوساطة المصرية تحافظ على استقرار المنطقة.

وشدد رشوان على إن توحيد المواقف العربية وتشكيل فصيل فلسطيني موحد ضروريان لمواجهة التحديات الإسرائيلية وتعزيز فرص التسوية السياسية.