وزير العمل: تطوير العنصر البشري على رأس أولوياتنا

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مجموعة البنك الدولي برئاسة عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بالمجموعة، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، رحب الوزير بوفد البنك الدولي، مشيدًا بدور المؤسسات المالية الدولية في دعم جهود التنمية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات البنك في مجالات التدريب والتشغيل والتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض جبران أبرز جهود الوزارة، والتي شملت تلبية احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين.

وشدد وزير العمل على أن تطوير العنصر البشري يمثل أولوية قصوى، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتحفيز العاملين، وتبني معايير موضوعية لقياس الأداء بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتوجهات التي تتبناها وزارة العمل، مؤكدًا استعداد المجموعة لتقديم الدعم الفني وإتاحة برامج تعاون متنوعة تسهم في تعزيز خطط الوزارة وتطوير قدراتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

