كتب- محمد شاكر:

اختتمت بقصر ثقافة العريش فعاليات الملتقى الثاني للمبدع الصغير الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة في إطار برامج وزارة الثقافة التي تهدف إلى دعم المواهب، وتنمية قدرات النشء.

شهد حفل الختام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة للمواهب، د. شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، أحمد السيد أمين عام جائزة الدولة للمبدع الصغير، محمد فتحي أمين لجنة الابتكارات العلمية بالجائزة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

استهلت الفعاليات بتفقد المحافظ والحضور للمعرض الفني الذي ضم نتاج أعمال الورش الفنية والأدبية التي أقيمت طوال أيام الملتقى.

وفي كلمته، أشاد محافظ شمال سيناء بالملتقى وما شهده من فعاليات فنية وإبداعية على أرض سيناء، موجها الشكر لوزير الثقافة، ومؤكدا أنها لم تكن مجرد أنشطة وعروض فنية، بل حملت في طياتها رسالة عميقة تجسد قيم الوعي والفن والجمال.

وأضاف المحافظ أن اجتماع نخبة من الأطفال المبدعين من مختلف محافظات مصر على أرض سيناء يجذر قيم الهوية الوطنية، ويجسد معاني الصمود على هذه الأرض العظيمة.

وأكد اهتمام المحافظة بدعم المشروعات الثقافية والفنية في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري الواعي والمبدع، ومؤكدا استمرار الدعم الكامل لكل المبادرات والأنشطة التي ترسخ روح الوطنية وتفتح آفاق الإبداع أمام الأجيال الجديدة.

وأعرب اللواء خالد اللبان عن سعادته بالملتقى الذي أقيم على أرض سيناء الغالية، مشيدا بالأنشطة التي منحت الأطفال فرصة حقيقية لاكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم الأدبية والفنية.

كما أثنى على خبرة المدربين المشاركين مؤكدا أن الفعاليات لم تقتصر على تنمية المهارات، بل أتاحت للأطفال التعبير عن أنفسهم وإطلاق خيالهم والتفاعل مع أقرانهم في أجواء من الإبداع.

وأكد أن رعاية المواهب تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة، التي تستعد لإطلاق برامج ومشروعات جديدة تستهدف تنمية قدرات النشء والشباب، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن

من ناحيته، أكد الشاعر د. مسعود شومان أن دعم الإبداع لدى الأطفال والشباب هو الوجه الآخر من المقاومة، قائلا: بالثقافة والفن والجمال نبني وعيا حقيقيا ونزرع في نفوس الأجيال الجديدة اليقين بأن الأرض هوية، والهوية حياة، والحياة لا تعاش إلا بالحرية والكرامة.

وأضاف: علينا أن نفتح قلوبنا لإبداع هؤلاء الصغار، ونجعل من ملتقاهم مساحة للأمل، ومن أصواتهم الصغيرة منابر للحلم الكبير؛ حلم الوطن العادل الراسخ في مواجهة التحديات.

وتضمنت فعاليات الحفل فقرات استعراضية لفرقة مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو تفاعل معها الجمهور منها "صوت بلادي، الحجالة، موطني، سيناء، حلوة بلادي"، واختتمت فقراتها بعرض "يا مبدعين البلد" تأليف د. مسعود شومان، وإخراج عبد الرحمن سالم، وتدريب الكابتن عمر البدري والكابتن فريدة المصري.

كما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عروضا مميزة منها "بشرة خير" و"فرحة مصر".

كما تغنى فريق كورال بورسعيد بقيادة المايسترو محمد نصر الدين بباقة من الأغنيات الوطنية، بمشاركة أصوات واعدة من محافظات شمال سيناء وبورسعيد والأقصر والقاهرة والمحلة، منها: "مصر تتحدث عن نفسها"، "طوف وشوف"، "لأنك عظيمة"، و"مصر اليوم في عيد".

وفي ختام الملتقى، قام مساعد وزير الثقافة بإهداء درع الهيئة لمحافظ شمال سيناء، كما تم تكريم عدد من رموز الثقافة والفنون تقديرا لعطائهم، ومنهم: الفنان عاطف عبد الحميد، مصمم رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية، وتسلمها الفنان سامح الكاشف، الشاعر والناقد د. صلاح الدين فاروق وتسلمها نجله، المخرج د. عبد الرحمن عرنوس، ابن مدينة بورسعيد، والفنان حميد إبراهيم، نجم فرقة الفنون الشعبية بشمال سيناء، وتسلمها عنه الشاعر د. مسعود شومان، كما جرى تسليم شهادات مشاركة لجميع الأطفال الموهوبين.

وتضمن برنامج الملتقى 16 ورشة فنية وأدبية قدمها نخبة من المدربين المتخصصين، وشارك به نحو 100 طفل من مختلف محافظات مصر، من بينهم 20 طفلا من الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، بالتنسيق مع المركز القومي لثقافة الطفل.

اقرأ أيضًا:

تمويل بقيمة 103.5 مليون يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن التعاون مع ألمانيا

إسقاط الجنسية عن مصري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

أسعار العمرة في سبتمبر 2026 - "الاقتصادية والخمس نجوم"