قرض بقيمة 68 مليون يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن أحد مشروعات الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا برقم 199 لسنة 2025.

ويتضمن القرار الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، الممول من خلال قرض قيمته 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

