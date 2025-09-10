كتب- عمر صبري:

تمكن فريق من طلاب قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بالمطرية خلال مشروع تخرج من إنتاج الكهرباء من خلية وقود محلية الصنع باستخدام الهيدروجين الأخضر النقي المُنتج بواسطة مياه البحر المحلاة.

يتكون المشروع من ثلاثة مكونات رئيسية تشمل جهازًا لتحلية مياه البحر، وجهاز المحلل الكهربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر النقي، بالإضافة إلى جهاز خلية الوقود الهيدروجينية، وقد جرى تصنيع جميع هذه الأجهزة وتجربتها بالكامل بأيادٍ مصرية داخل معامل الكلية.

وفاز المشروع بالمركز الثاني في المسابقة النهائية لبرنامج "ملتقى الابتكارات ومشاريع التخرج" الذي نظمته نقابة المهندسين المصرية على مستوى الجمهورية، بعد منافسة قوية مع نخبة من أفضل المشروعات الطلابية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الجامعة على تخريج أجيال من الباحثين المبدعين القادرين على تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن دعم الجامعة للابتكارات الطلابية يأتي في إطار استراتيجيتها لتوظيف البحث العلمي في مواجهة التحديات الوطنية.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو أحمد عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، إن هذا النجاح يمثل ثمرة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث يجمع المشروع بين الإبداع التقني والتطبيق العملي، موضحًا أن تكرار حصد المراكز المتقدمة في مسابقات كبرى للعام الثاني على التوالي يؤكد المكانة المتميزة التي حققتها الكلية على مستوى الجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن المشروع جاء تحت الإشراف المباشر للدكتور محمد جمال حسن المدرس بكلية الهندسة بالمطرية، في إطار دعم الكلية لابتكارات طلابها وتشجيعهم على تقديم مشروعات بحثية تطبيقية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لقضايا الطاقة.

