كتب - حسن مرسي:

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب يتبع نظامًا مُعلنًا وشفافًا لاختيار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية، بعكس بعض الأحزاب التي قد تعتمد على "لجنة مصغرة" أو دائرة ضيقة من المقربين لرئيس الحزب.

أكد زهران، خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، أن حزبه يسعى دائمًا للوصول إلى النظام الأمثل، مُدركًا أن الكمال لله وحده.

وأضاف رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المؤتمر العام للحزب فوض "لجنة لادارة العملية الانتخابية" مكونة من خمسة أشخاص.

وتابع أن هذه اللجنة بدورها رشّحت لجنة فرعية للانتخابات تتألف من 16 عضوًا، يمثلون معظم المحافظات، ويتمتعون بخبرات متنوعة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة الفرعية استقبلت طلبات ترشح من 19 شخصًا لمجلس الشيوخ، و46 شخصًا لمجلس النواب.

وأوضح أن كل عضو باللجنة قام بتقييم المتقدمين عبر استمارة خاصة، بناءً على معايير محددة تم التصديق عليها من الهيئة العليا للحزب.

وأكد أن الترتيب الذي ينتج عن هذا التقييم يُعد "التزامًا أخلاقيًّا" له في أي مفاوضات لاحقة.

وتابع رئيس الحزب أنه تم اختيار 5 مرشحين لمجلس الشيوخ من أصل 19 متقدمًا، مؤكدًا أن القائمة النهائية عكست تنوعًا في الخبرات، وأن جميع المرشحين يتمتعون بكفاءة عالية.

واختتم زهران أن الحزب لم يحسم بعد العدد النهائي لمرشحيه في مجلس النواب، حيث لا يزال قيد النقاش لضمان تمثيل مناسب للفئات التي يسعى الحزب لتمكينها، مثل الشباب والمرأة.

وشدد على أن العملية الانتخابية هي "عملية تراكمية"، وأن كل خطوة تُعد خبرة جديدة تُضاف إلى رصيد الحزب.