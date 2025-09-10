''المهندسين'' تكرم خريجي برامج إدارة المشروعات والمخاطر الاحترافية

كتب- محمد عبدالناصر:

نظّمت النقابة العامة للمهندسين احتفالية لتكريم خريجي الدفعة الخامسة من البرنامج التدريبي المتقدم في إدارة المشروعات الاحترافية (PMP)، إلى جانب تكريم خريجي البرنامج الأول في إدارة المخاطر الاحترافية (RMP).

شهدت فعالية التكريم حضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر عضو مجلس النقابة، والمهندس الإستشاري أحمد السيد المحاضر الدولي في إدارة المشروعات ومقرر اللجنة العليا للبرنامج، والأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل- رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، والمهندس الاستشاري مبروك عامر- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية.

وأكد المهندس طارق النبراوي، أن هذا البرنامج يأتي كجزء أساسي من منظومة التدريب التي تتبناها نقابة المهندسين، ويمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى جاهدة لسد الفجوات المعرفية في المجال الهندسي من خلال التدريب المستمر، موضحًا أن النقابة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه، قائلًا: "لدينا إصرار على استكمال المسيرة، وأدعو جميع المهندسين إلى الاستمرار في المشاركة ببرامج التدريب وتقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير منظومة التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل محليًّا ودوليًّا"، لافتًا أن النقابة منفتحة على الاستماع للآراء والملاحظات والانتقادات البناءة لتطوير هذه المنظومة.

كما وجه نقيب المهندسين الشكر للمهندس أحمد السيد، المحاضر الدولي لبرامج إدارة المشروعات الاحترافية ومقرر اللجنة العليا للبرنامج، مثمنًا جهوده المخلصة وعطاءه الكبير الذين أسهما بشكل واضح في نجاح البرنامج التدريبي وتحقيق أهدافه.

من جانبه شدد المهندس محمود عرفات، على حرص النقابة الدائم على تزويد أعضائها بأحدث العلوم والمهارات في مختلف المجالات والتخصصات، داعيًا المهندسين إلى متابعة أنشطة النقابة عبر منصاتها الرسمية، حيث يتم الإعلان عن كافة البرامج التدريبية المتاحة، موضحًا أن النقابة تمتلك أكاديمية ومعامل تدريب مجهزة، بالإضافة إلى النقابات الفرعية التي تقدم بدورها برامج تدريبية متنوعة، لتزويد المهندسين بالمهارات العملية التي تؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل داخل مصر أو خارجها.

كما رحب "عرفات" بجميع المقترحات الخاصة بتنظيم برامج تدريبية جديدة في مختلف التخصصات، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر للمهندس الاستشاري أحمد السيد على إنجاح هذه الدورة والدورات السابقة، والتي تجاوز عدد المستفيدين منها أكثر من 5000 مهندس.

وشهد ختام الفعالية تخريج 845 مهندسًا من الدفعة الخامسة لبرنامج إدارة المشروعات الاحترافية (PMP)، إلى جانب تخريج 232 مهندسًا من برنامج إدارة المخاطر الاحترافية (RMP) ، كما تضمن الحفل تكريم العشرين الأوائل في اختبارات المحاكاة، والعشر الأوائل من برنامج (RMP)، إضافة إلى تكريم الحاصلين على الشهادة الدولية الرسمية من خريجي الدفعة الرابعة.

وخلال الاحتفالية، تم تسليم الشهادات المطبوعة للحضور، إلى جانب إرسال النسخ الإلكترونية لجميع الخريجين عبر البريد الإلكتروني، ولتشجيع المهندسين وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

شهدت الاحتفالية صرف منحة مالية قدرها 5000 جنيه لخمسة من خريجي الدفعة الرابعة، ممن اجتازوا امتحان PMP الدولي بنجاح.

