كتب- محمد أبو بكر:

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات والتي تستمر خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر 2025، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري.

وقال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إنه تابع عن قرب جهود الحملات المكثفة بمركزي البدرشين والعياط، والتي نجحت في إزالة 27 حالة تعدٍّ تم رصدها عبر وحدة المتغيرات المكانية.

أوضح المحافظ أن مركز ومدينة البدرشين شهد إزالة 17 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة ومبانٍ مخالفة بقرى الشوبك الغربي والشنباب وأبوصير، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 4620 مترًا مربعًا.

تفاصيل الإزالات في العياط

في مركز العياط، أسفرت الحملات عن إزالة 10 حالات تعدٍّ بقرى القطوري وطهما والبليدة، بمساحات تراوحت بين 150 إلى 450 مترًا مربعًا، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية التزام رؤساء المراكز والمدن بالبرنامج الزمني المحدد للإزالات، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية لمنع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي المستردة.

وأكد "النجار" أن التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة ضرورة لا تقبل التأجيل، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والحفاظ على الأراضي الزراعية والأملاك العامة من أي انتهاكات مستقبلية.