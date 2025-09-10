نائب وزير الصحة يفاجئ مستشفى منفلوط المركزي.. ماذا وجد؟

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية مفاجئة إلى مستشفى منفلوط المركزي بمحافظة أسيوط، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمتابعة مستوى الخدمات الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات والعمل على معالجتها فورًا لضمان تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة تفقد قسم الأشعة، حيث شدد نائب الوزير على أهمية تنظيم مواعيد الحالات لتفادي التكدس، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الأطقم الفنية في إنجاز الفحوصات بسرعة ودقة. كما تفقد غرفة التعقيم، واطلع على إجراءات ضمان سلامة الأجهزة.

وفي غرفة العقر، تابع نائب الوزير سجلات المترددين يوميًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتحديث بيانات جرعات التطعيم وتوفير الخدمة بكفاءة عالية، كما زار صيدلية المستشفى للتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وتفقد نائب الوزير، قسم الرعاية المركزة، حيث أثنى على التزام أحد الأطباء بمتابعة الحالات الحرجة، ووجه بصرف مكافأة شهرية له تقديرًا لجهوده، إلى جانب توجيهه بضرورة إعداد ملفات طبية متكاملة لكل مريض لضمان دقة المتابعة.

وخلال تفقده قسم المعمل، شدد على توفير تحاليل إنزيمات القلب والهرمونات، وانتقد تكرار طلبيات بنك الدم، مطالبًا بضرورة تنظيم عملية توفير الفصائل المختلفة عبر التنسيق مع المركز الإقليمي لبنك الدم.

وفي قسم الغسيل الكلوي، حرص نائب الوزير على التحدث مباشرة مع المرضى للاطمئنان على رضاهم عن الخدمة، واطلع على سجلات التحاليل الشهرية الخاصة بهم.

كما شملت الجولة أقسام الأطفال والحضانة والباطنة، حيث استمع إلى آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمة المقدمة.

وناقش نائب الوزير، معدلات العمليات الجراحية بالمستشفى، موجهًا بزيادة عددها وتوفير أجهزة متخصصة لجراحات الأنف والأذن، والرمد، بالإضافة إلى استكمال مستلزمات جراحات العظام لدعم الكفاءة التشغيلية.

وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير المنظومة الصحية ومتابعة تطبيق التوصيات والإجراءات التصحيحية بشكل دوري، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين.

