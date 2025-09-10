رفع 900 حالة إشغال وغلق وتشميع 3 محال وورش مخالفة بالهرم

كتب- محمد نصار:

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، باستمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات، مؤكدًا أن الشارع ملك للمواطن ولا يجوز التعدي عليه من جانب المحال التجارية أو الباعة الجائلين.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والطرق العامة وتحقيق السيولة المرورية.

وقد شملت الحملات الأخيرة شوارع اللبيني، ترعة الحلو، والمنصورية بنطاق حي الهرم، حيث تم رفع جميع الإشغالات التي تعيق الحركة وتحجب المظهر الحضاري للمنطقة.

كما نفذت أجهزة حي الهرم حملة موسعة في شوارع القدس، كعبيش، والمريوطية، أسفرت عن رفع نحو 900 حالة إشغال وتعدٍ، بالإضافة إلى تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع لمحال وورش مخالفة تسببت في إزعاج المواطنين.

وجرت الحملات تحت متابعة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية.

