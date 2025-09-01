كتب- عمرو صالح:

علق أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر في الخارج، عقب الإفراج عنه من قبل السلطات البريطانية بعد تصديه لمحاولات الاعتداء على السفارة المصرية في لندن.

وقال ميدو خلال ستوري له عبر صفحته الشخصية فيس بوك "بطمنكم عليا أنا حاليا في بريطانيا".

ووجه ميدو الشكر للشعب المصري و أصدقائه ومتابعيه على فيسبوك وقال " شكرًا لكل أصحابي الرجالة وأهلي وشعب مصر العظيم على الدعم والحب".

وتابع: "أننا بنقول للدنيا كلها أننا أيد واحدة في أي أزمة وأننا قادرين بفضل وحدتنا وتاريخنا ".

واختتم ميدو" بعتذر لو معرفتش أرد على بعض الرسائل أو الإتصالات شكرًا يا أعظم شعب شكرًا يا مصر".

وفي وقت سابق أعلن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج، عن خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها