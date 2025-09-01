المستشارة أمل عمار تلتقي رئيس مدينة شلاتين

كتبت- نور العمروسي:

استهلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، زيارتها لمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر بلقاء اللواء محمد البنا رئيس مدينة شلاتين وذلك بحضور نشوى الحوفي وعهود وافي عضوتى المجلس والدكتورة ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر والدكتورة مروة حمدي مقررة فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر والدكتورة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر والدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيسة القوافل الطبية بالمركز القومي للبحوث ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن.

وأكدت المستشارة أمل عمار، دعمها الكامل لتشغيل المشغل الحرفي المقام بمدينة شلاتين، مشيرة إلى أنه يمثل نموذجًا رائدًا لتشجيع الصناعات التراثية والحرفية التي تشتهر بها المنطقة بما يضمن تطوير الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات ويسهم في خلق فرص عمل جديدة للنساء والفتيات وتحقيق التمكين الاقتصادي لهن بشكل مستدام كما أكدت على حرص المجلس على دعم المرأة وخاصة في المجال الثقافي من خلال المشاركة الفاعلة في معرض الكتاب المزمع إقامته بالمحافظة والذي سيضم فعاليات توعوية وورش تثقيفية للأطفال والشباب لنشر ثقافة القراءة والمعرفة.

من جانبه أعرب اللواء محمد البنا عن تقديره لجهود المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة بمختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة في المناطق الحدودية والنائية كما دعا إلى تعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتوفير الدعم اللوجستي والفني للمشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المرأة وأسرتها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة.

يذكر أن زيارة المستشارة أمل عمار إلى مدينة شلاتين تأتي ضمن جولتها التفقدية لمدينتي حلايب وشلاتين للتعريف بالمجلس وجهوده وانشطته لتمكين المرأة بكافة المجالات، والاستماع عن قرب الى احتياجات المرأة بالمنطقة.