كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن حزب حماة وطن قفز في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، قفزة كبيرة جدا في عدد مقاعده، سواء على مستوى القائمة أو الفردي.

وأضاف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): كانت هناك توقعات أن يكون حزب الجبهة الوطنية في المركز الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث خاض الانتخابات بشخصيات قيادية ثقيلة، وكأنه "منتخب".

وأضاف الجلاد خلال حلقة في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي: "سنجد أن حزب حماة الوطن حصل في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على 10 مقاعد فقط، ولكنه حصد في هذه الانتخابات 19 مقعدًا على القوائم و22 مقعدًا فرديًا، وهذا نمو غير متوقع لحزب من الأحزاب".

وتابع الجلاد: "هذا النمو يمثل 300%، ده بيقول وهذا تحليل أيضا، أن حزب حماة وطن عليه رهان كبير في الفترة المقبلة، الحزب أصبح لديه كوادر في الشارع والدوائر، والبعض اعتقد أن بعد وفاة الفريق جلال هريدي، البعض تصور إن الحزب سيتأثر، لكنه توسع تحت قيادة اللواء أحمد العوضي، فالحزب استفاد من شخصيات لها عصبية وقبلية.

الطريق إلى البرلمان

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وقال الجلاد خلال الحلقة: "مستقبل وطن" يشبه الأهلي، و"حماة وطن" يشبه الزمالك، و"الجبهة الوطنية" يشبه بيراميدز.

وأشار إلى أن بعض قيادات حزب "الجبهة الوطنية" لديهم "صدمة" من نتائج انتخابات الشيوخ.

ولفت إلى أن نتائج حزب "الوفد" في انتخابات الشيوخ "خسارة مدوية" وأصبح يشبه النادي الإسماعيلي.