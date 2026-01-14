إعلان

"صحة وصناعة وسكن".. الحكومة تصدر 3 قرارات مهمة

كتب : أحمد العش

02:20 م 14/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على عدة قرارات، جاء من بينها ما يأتي:

وأوضح البيان الرسمي للوزراء، أنه تم الموافقة على مشروع قرار يقضي بمد خدمة عدد 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

وتمت الموافقة أيضًا وافق للبيان، على طلب محافظة أسيوط التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتوصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن.

وأشار البيان، إلى موافقة مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027.

الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة مجلس الوزراء

