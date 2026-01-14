إعلان

الحكومة تعتمد محضر اجتماع صندوق تنمية الصادرات

كتب : أحمد العش

02:06 م 14/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، محضر الاجتماع الـ34 لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات المنعقد بتاريخ 25/11/2025.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزراء، أن محضر الاجتماع تضمن موقف موازنة الصندوق في 30/10/2025، وما يتم من تنسيق مع وزارة المالية لصياغة آليات الصرف للشركات التي ترغب في صرف المساندة عن مشحونات ما قبل 1/7/2024 لدي صندوق تنمية الصادرات ولا يوجد عليها مديونية لأي جهات داخل الدولة.

وأشار المحضر إلى القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، ومنها ما يتعلق بمحور مساندة التدريب ورفع القدرات، وكذا محور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومحور مساندة تحديث الآلات والمعدات، ومحور مساندة المركب السريع، وما يتعلق ببرنامج مساندة الشحن الجوي.

وأضاف البيان: أنه أشار أيضًا إلى محور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ومحور مساندة الصادرات للأسواق المستهدفة، ومحور مساندة الصادرات للشحن إلى العراق وأوروبا وأمريكا، ومحور مساندة الصادرات لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومحور مساندة الصادرات لرسوم التسجيل لدي المنصات التجارية.

الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة اجتماع صندوق تنمية الصادرات

بالأسماء.. توطين بدائل محلية لـ31 دواءً بعد وقف استيراد نظائرها
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب

