قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية يعتبر انتصارًا عظيمًا لمصر، التي عانت منذ عام 2011 وحتى ثورة يونيو 2013 لمواجهة حكم الجماعة.

وأوضح "عيسى"، خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن القرار يؤكد للعالم أجمع أن الإخوان جماعة إرهابية، تمارس القتل والتكفير، وتمثل عصابة حقيقية ضد الوطن والأوطان.

وأضاف أن المجتمع الدولي من الاتحاد الإفريقي إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لم يكن مقتنعًا سابقًا بالنداء المصري الذي عبر عنه ملايين المواطنين في مظاهراتهم ضد حكم الجماعة، مشيرًا إلى أن القرار التنفيذي الأمريكي السابق الذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي، تحول اليوم إلى حكم رسمي من الحكومة الأمريكية، معتبرا ذلك انتصارًا للمصريين في الداخل والخارج.

ولفت الإعلامي، إلى أن هذا الموقف يستدعي من مصر إعادة النظر بسرعة وقوة فيما يتعلق بدورها الإقليمي والمنطقة، وقبل ذلك في الداخل المصري، مشددًا على أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت مسألة محسومة في الولايات المتحدة.

وتابع إبراهيم عيسى: "ليس هناك مبرر للمزايدات على المؤسسة الدينية الرسمية أو للتحالف مع السلفيين تحت أي ذريعة، فالقرار الأمريكي يدعم الموقف المصري ويثبت للعالم أن الإخوان جماعة إرهابية".

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن أي شخص يعلن انتماءه للجماعة هو بالضرورة عضو في تنظيم إرهابي، وأن القانون يجب أن يتعامل مع هؤلاء باعتبارهم إرهابيين، دون المساس بالحقوق والحريات العامة، موضحًا أن المطلوب هو تطبيق القانون بكل وضوح تجاه من يحض على الإرهاب.

وشدد على أهمية مواجهة ما وصفه بالأفكار الإخوانية المتغلغلة في مؤسسات الدولة والتعليم والجامعات، داعيًا إلى إنهاء أي خضوع للابتزاز الإخواني أو السماح لهم بالتأثير على الخطاب الديني أو الثقافة الوطنية.

وأكد "عيسى"، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادة الدولة المصرية قد بذلوا جهودًا مستمرة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف، إلا أن تلك الجهود واجهت مقاومة من بعض الأطراف الداخلية، واصفًا تلك المحاولات بـ" محاولات إجهاض تجديد الخطاب الديني".

واستكمل: أن القرار الأمريكي يجب أن يكون فرصة لتعزيز موقف الدولة المصرية على المستوى الدولي خصوصًا أمام الرأي العام الأمريكي، من خلال تفعيل الدور الدبلوماسي للمثقفين والسياسيين والحقوقيين المصريين القادرين على مخاطبة الرأي العام الغربي، بدلًا من الاكتفاء بالبيانات الرسمية.

وأعرب عن شعوره بالسخف بشأن تصنيف جماعة الإخوان كإرهابيين في بعض البلدان دون البلدان الأخرى، قائلًا:" كلهم إرهابيون"، فإخواني اليمن لا يختلف عن إخواني مصر وعلى العالم كله أن يتعامل معهم على هذا الأساس ومن هذا المنطلق.

وتابع: أن القرار الأمريكي يضع مصر أمام مسؤولية مواجهة النفوذ الإخواني في الخارج، لا سيما بين الجاليات المصرية في الولايات المتحدة وكندا، وتحالفاتها مع بعض التيارات اليسارية أو الجهات الأجنبية الداعمة للإخوان، داعيًا إلى تنظيم جهود المصريين الوطنيين، مسلمين ومسيحيين، لمواجهة هذا النفوذ.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى بالقول: "الآن لدينا قرار أمريكي واضح بأن كل من ينتمي إلى جماعة إرهابية هو إرهابي بالضرورة، فلا وقت للصمت أو التنازل، بل وقت المواجهة الفعلية على الأرض لضرب تأثير الإخوان ونفوذهم داخليًا وخارجيًا، وتحويل هذا القرار إلى قوة لدعم الدولة المصرية".

