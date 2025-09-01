قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية

كتب- محمد سامي:

التقى اللواء بحري أ.ح محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية، الفريقَ الركن بحري محمـد بن عبد الرحمن الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .

وتناول اللقاء مناقشةَ أوجه تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الملكية السعودية، وتم عقد جلسة مباحثات مشتركة لبحث سبل نقل وتبادل الخبرات بين الجانبَين، وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم جهود الأمن البحري .

وقام قائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية بزيارة إلى شركة ترسانة الإسكندرية، والمرور على عدد من الوحدات البحرية؛ للتعرف على أحدث منظومات التسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة، وتم زيارة الكلية البحرية لمتابعة كيفية الإعداد والـتأهيل للطلبة وفقًا لأحدث النظم التعليمية.

يأتي ذلك تأكيدًا على حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة .

اقرأ أيضاً:

وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)

ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟

شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة