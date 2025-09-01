إعلان

قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية

03:03 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية (2)
  • عرض 7 صورة
    قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية (4)
  • عرض 7 صورة
    قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية (5)
  • عرض 7 صورة
    قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية (6)
  • عرض 7 صورة
    قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية (7)
  • عرض 7 صورة
    قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

التقى اللواء بحري أ.ح محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية، الفريقَ الركن بحري محمـد بن عبد الرحمن الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .

وتناول اللقاء مناقشةَ أوجه تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الملكية السعودية، وتم عقد جلسة مباحثات مشتركة لبحث سبل نقل وتبادل الخبرات بين الجانبَين، وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم جهود الأمن البحري .

وقام قائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية بزيارة إلى شركة ترسانة الإسكندرية، والمرور على عدد من الوحدات البحرية؛ للتعرف على أحدث منظومات التسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة، وتم زيارة الكلية البحرية لمتابعة كيفية الإعداد والـتأهيل للطلبة وفقًا لأحدث النظم التعليمية.

يأتي ذلك تأكيدًا على حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة .

اقرأ أيضاً:

وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)

ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟

شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود عادل فوزي القوات البحرية القوات البحرية الملكية السعودية شركة ترسانة الإسكندرية محمـد بن عبد الرحمن الغريبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة