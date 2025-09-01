عبوات مغشوشة متداولة.. تحذير من هيئة الدواء بشأن مستحضر بيطري متداول

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مغشوشة من المستحضر البيطري "Atocef Forte Water-Soluble Powder for Vet"، خاصة التشغيلة رقم "102665".

وقالت الهيئة، في منشور رسمي، إن التحذير جاء بعد إفادة الشركة المالكة بعدم إنتاج أو تداول هذه التشغيلات داخل السوق المصري، مؤكدة أن العبوات المقلدة يتم الترويج لها على أنها أصلية.

ويُستخدم مستحضر Atocef Forte كمضاد حيوي بيطري واسع المدى، إذ يُوصف لعلاج العدوى البكتيرية في الدواجن والحيوانات، ويساعد على السيطرة على الأمراض التي تؤثر في الجهاز التنفسي والهضمي.

وأكدت هيئة الدواء أن التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

