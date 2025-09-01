رسميًا.. وزير العمل يكشف موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

قال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، إن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 سيكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

وبين وزير العمل، أن إجازة المولد النبوي الشريف 2025 عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وزير العمل يكشف تفاصيل إجازة المولد النبوي الشريف وفقًا لقانون العمل الجديد

أوضح الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجره المعتاد إضافة إلى مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي يوثق بملف العامل، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2025، الذي يقضي بمنح إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الإدارات المركزية والمديريات المختصة بتنفيذ أحكام القرار داخل مواقع العمل والإنتاج.

وتقدّم وزير العمل بالتهنئة إلى عمال مصر وشعبها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على الوطن بمزيد من الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

